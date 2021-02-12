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Нардеп «Слуги народа» Евгений Шевченко обнародовал в Facebook фото и видео с  Всебелорусского собрания под руководством Александра Лукашенко.

Кроме того, во время собрания Шевченко провел стрим с выступлением Лукашенко.

На собрании Лукашенко засветился  и лидер запрещенной в Украине коммунистической парти  Петр Симоненко. 

«По приглашению Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в работе форума принимает участие Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко. Запланировано его выступление», — сказано в сообщении запрещенной в Украине Компартии.

Как известно, Украина не признает результатов выборов президента Беларуси 2020 года.

Всебелорусское народное собрание (подобное съездам КПСС – ред.) – это общее собрание представителей правительства Беларуси, руководителей предприятий и представителей других отраслей экономики. Традиционно проводится каждые пять лет перед очередными президентскими выборами. Но в 2020 году до выборов этого не произошло.

В стране с августа 2020 года продолжаются беспрерывные массовые митинги против режима Лукашенко, фальсифицировавшего выборы президента в стране. Среди тысяч задержанных и объявленных в розыск за это время оказывались журналисты, художники, спортсмены.
ForUm

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