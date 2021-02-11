Сегодня, 11 февраля, около 9:30 на направлении Горловки снайпер ВС РФ тяжело ранил военнослужащего ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации.

Кабинет Министров Украины запретил использование российской вакцины от коронавируса.

Окружной административный суд Киева своим решением от 28 января 2021 года частично удовлетворил административный иск общественного союза «Общественный контроль и порядок», признав противоправным и отменив решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года №559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве».

Власти Киева готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения Операции объединенных сил.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины наложены санкции на телеканалы, которые финансируются со временно оккупированной территории и из государства-агрессора.

Спортсмен Василий Вирастюк будет баллотироваться в Верховную Раду от «Слуги народа». Соответствующее решение партия приняла на своем съезд.

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой приветствовал прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, но выразил обеспокоенность по поводу неудач в борьбе с коррупцией и постоянным олигархическим влиянием.

Министерство здравоохранения определило компанию, которая будет заниматься логистикой вакцин от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, требующих ультранизких температур.

В Украине будет введена новая модель организации деятельности Национальной полиции. Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

В Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года зафиксировано 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.