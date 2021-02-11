В Украине по состоянию на 11 февраля 2021 года зафиксировано 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Госпитализированы за сутки 1784 человека; летальных случаев - 124; 6568 человек выздоровели. Также за сутки провели 43 126 (в том числе методом ПЦР - 26739, методом ИФА - 16387) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1258094 человека; выздоровели 1098944; 24058 – скончались; проведено 6474315 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).