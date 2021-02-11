Президент Владимир Зеленский отмечает, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины наложены санкции на телеканалы, которые финансируются со временно оккупированной территории и из государства-агрессора. Об этом он заявил на пресс-брифинге во время рабочей поездки на Донбасс, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства

«Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их», - отметил он в ответ на вопрос, будут ли закрывать телеканал «НАШ».

На уточнение, подпишет ли президент закон о коллаборационистах, инициированный фракцией партии «Европейская Солидарность», если он будет проголосован в парламенте, Зеленский ответил: «У этой партии была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами со временно оккупированной территории и из Российской Федерации, еще в 2018 году. Они этого не сделали. Поэтому, мне кажется, любые подобные законодательные потуги являются только потугами, потому что любой лидер должен делать серьезные шаги, а не просто говорить».

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.