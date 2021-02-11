Окружной административный суд Киева своим решением от 28 января 2021 года частично удовлетворил административный иск общественного союза «Общественный контроль и порядок», признав противоправным и отменив решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года №559/559 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве».

Таким образом, суд отменил решение киевских властей, которым улица Баумана переименована в улицу Януша Корчака (Шевченковский район), улица Кутузова – в улицу Генерала Алмазова, улица Суворова – в улицу Михаила Омеляновича-Павленко, переулок Кутузова - в переулок Евгения Гуцало (все - Печерский район), Московский проспект - в проспект Степана Бандеры (Оболонский и Подольский районы), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, за решение переименовать Московский проспект в проспект Степана Бандеры 7 июля 2016 года проголосовало 87 из 97 присутствующих на заседании Киевского городского совета депутатов, против не высказался никто. В тот же день на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция «не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название», позже петиция набрала необходимые для рассмотрения властями города 10 тыс. голосов. Власти Киева отклонили эту петицию в связи с фальсификациями голосования.

1 июня 2017 года Киевсовет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича («за» - 69 депутатов из 120). Окружной админсуд Киева 12 июня того же года запретил Киевсовету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, а Апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда.

25 июня 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Возглавлявший в то время Украинский институт национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил о намерении подать апелляцию на это решение. Мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что на решение Окружного админсуда будет подана апелляция. Он также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов.

31 июля УИНП подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов.

В декабре 2019 года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта Ватутина в проспект Шухевича.