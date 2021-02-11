Министерство здравоохранения определило компанию, которая будет заниматься логистикой вакцин от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech, требующих ультранизких температур.

Об этом сообщил замминистра, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Выбрана логистическая компания ООО «Фармасофт» для транспортировки и ответственного хранения вакцины против острой респираторной болезни COVID-19 в условиях ультранизкой температуры. Уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения микропланирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech», - написал он в Facebook.

Ляшко отметил, что «впереди самое сложнее, но Украина готова к принятию 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках первой поставки от COVAX».

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.