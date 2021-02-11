также в разделеПроисшествия
Мужчина угрожал взорвать магазин сладостей в Виннице 8
ООС: Боевики сбросили выстрелы ВОГ-17 возле украинских позиций 28
В Украине от COVID-19 умерли более 24 тысяч человек 94
Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе 21
Под Киевом джип, уходя от полиции, врезался в бензовоз 35
В Украине остаются обесточенными 62 населенных пункта 17
Вчера боевики трижды обстреляли украинские позиции 11
ООС: Двое гражданских прорывались к боевикам, в результате стрельбы один погиб 58
Черкасские полицейские сломали железный стул об мужчину 31
Сутки в ООС: 4 обстрела, ранен военный 8
Стали известны имена двух погибших военных на Донбассе 25
Под Харьковом ночью сожгли три автомобиля 25
За минувшие сутки в ВСУ выявлено только 7 новых случаев COVID-19 11
В торговом центре Черновцов произошел взрыв 30
В российской колонии умер украинец без медпомощи 22
На Донбассе погибли двое украинских военных 36
Стали известны подробности аварии на железной дороге под Днепром 43
Сильный пожар в жилом доме во Львове: есть жертвы 16

Сегодня, 11 февраля, около 9:30 на направлении Горловка снайпер ВС РФ тяжело ранил военнослужащего ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации, сообщила Украинская делегация в ТКГ.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

С полуночи  27 июля 2020 на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющее прекращение огня».  

По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.

4 февраля боевики ранили военного у Пивденного.

10 февраля российско-оккупационные войска ранили военного возле Песок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
13
Теги