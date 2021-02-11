Сегодня, 11 февраля, около 9:30 на направлении Горловка снайпер ВС РФ тяжело ранил военнослужащего ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации, сообщила Украинская делегация в ТКГ.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

С полуночи 27 июля 2020 на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющее прекращение огня».

По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.

4 февраля боевики ранили военного у Пивденного.

10 февраля российско-оккупационные войска ранили военного возле Песок.