В Украине будет введена новая модель организации деятельности Национальной полиции. Об этом заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба НПУ.

По его словам, перед запуском новой модели организации работы был проведен совершенный анализ, изучена оперативная обстановка и определена нагрузка на каждого сотрудника полиции, учтена численность и плотность населения в том или ином районе.

«В Украине успешно прошла административно-территориальная реформа: 490 районов ликвидированы, взамен созданы 119 и 17 на временно оккупированных территориях. Поэтому сначала мы решили отталкиваться именно от этих нововведений. Но мы не просто следовали новообразованным районам, а провели детальный анализ. В результате у нас появилось 132 районных подразделения полиции - управления и отделы. Чтобы максимально охватить население полицейской защитой, в их составе мы создали отделы, отделения и сектора полицейской деятельности», - рассказал председатель Национальной полиции Украины.

В то же время он сообщил, что отделения полиции разделены на два типа: одни будут иметь в штате следственные подразделения и уголовный розыск, а в других останется только дознание и превентивные службы. Это объясняется тем, что преступления небольшой тяжести теперь являются уголовными проступками, которые могут расследовать полицейские офицеры общины, участковые и работники ювенальной превенции. Поэтому не все небольшие подразделения нуждаются в своей структуре в криминальной полиции и следствии. Потому что население на той территории обслуживания в принципе немного и криминогенная ситуация спокойная.

Также Клименко пояснил, что сектора полицейской деятельности - это небольшие подразделения полиции, где будет работать только превенция - то есть группы реагирования, которые оперативно выезжают на вызовы по 102, а также участковые офицеры полиции, которые непосредственно работают с населением.

При этом он добавил, что одна из основных идей изменения модели управления - это создание на базе каждого района единого пространства безопасности. Если раньше все территориальные подразделения были отдельными структурными единицами и выполняли задания исключительно на определенных отдельных территориях управлений, отделов или отделений, то теперь основным осталось районное подразделение, а все остальные структурные единицы - в его подчинении. В распоряжении руководителя районного подразделения - все наряды полиции и группы реагирования на территории района, и он самостоятельно может определять их дислокацию в зависимости от оперативной необходимости.

«Такое укрупнение подразделений позволит руководителю лучше контролировать личный состав. Это повлияет и на уровень профессиональной подготовки сотрудников полиции. Мы усовершенствовали учебные программы для полицейских и усилили контроль за их проведением. Каждый сотрудник полиции должен понять, что от его личных достижений зависит результат совместной работы всей структуры и уровень доверия граждан», - акцентировал Клименко.

Во время коллегии глава Нацполиции отметил, что сокращение количества территориальных подразделений полиции и личного состава не будет. Зато будут сокращены 1000 руководителей, а их должности передали в службы, которые чаще всего общаются с людьми. Он отметил: сейчас в государстве создано 26 областных главных управлений Нацполиции, 646 территориальных подразделений и 500 полицейских станций.

«Полицейские услуги становятся доступными, увеличивается полицейское присутствие. Полицейское присутствие - это о том, как быстро полицейский прибудет на помощь и как благодаря профилактике уменьшается количество совершенных правонарушений. Изменив подход к организации деятельности полиции, мы скорректировали полицейское присутствие там, где его практически не было. В то же время усилили уголовный блок и следствие там, где фиксировали перегрузки. Поэтому новая модель работы полиции введена, чтобы в любом населенном пункте страны люди могли получить одинаково качественный полицейский сервис и чувствовали себя в безопасности», - подытожил Клименко.

Сейчас в государстве уже работают 450 полицейских офицеров общины. Они обслуживают 275 объединенных территориальных общин, непосредственно проживают на территории обслуживания, хорошо знают жителей и их проблемы. И главное - могут быстро прийти на помощь. Всего в Украине создано 1470 объединенных территориальных общин, поэтому есть цель обеспечить в каждой ОТГ по меньшей мере по одному полицейскому офицеру общины.

За прошедшие два года открыто почти 500 полицейских станций, в которых размещаются полицейские офицеры общины и участковые.