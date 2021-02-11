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Власти Киева готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Решением Окружного административного суда города Киева № 826/17079/16 от 28 января 2021, по иску от 5 ноября 2016 общественного союза «Общественный контроль и порядок» без участия представителей Киевсовета было отменено решение Киевсовета № 559/559 от 07.07. 2016 о переименовании следующих улиц, проспекта и переулков:

  • улицы Баумана на улицу Януша Корчака;
  • улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова;
  • улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;
  • переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцало;
  • проспекта Московского на проспект Степана Бандеры.

Как отметила заместитель председателя КГГА, решение суда принято через четыре года после подачи иска и абсолютно необоснованно.

Напомним, постановлением Шестого апелляционного административного суда № 826/11910/16 установлено, что переименование вышеупомянутых улиц, переулков и проспекта проведено в порядке, определенном законодательством Украины.

На сегодня решение Окружного административного суда города Киева от 28 января 2021 не вступило в законную силу.
ForUm

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