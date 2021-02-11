Спортсмен Василий Вирастюк будет баллотироваться в Верховную Раду от «Слуги народа». Соответствующее решение партия приняла на своем съезде, передает Радио Свобода.

На выборах в 50 округе Донецкой области «Слугу народа» будет представлять Андрей Бондаренко. Довыборы в парламент назначены на 28 марта 2021 года.

На 87 округе намерены баллотироваться Маруся Звиробой («Европейская солидарность»), Руслан Кошулинский («Свобода»), Александр Шевченко («За будущее») и Михаил Ноняк. 46-летний Василий Вирастюк – многократный обладатель титула «Самый сильный человек Украины». В 2004 году он стал «самым сильным человеком мира».