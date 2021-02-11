также в разделеПолитика
Вирастюк будет баллотироваться в Раду от «Слуги народа» 8
Украина вручила Грузии ноту из-за задержания яхтсменов 9
В ОП заявили, что отношения Украины и ЕС сейчас на одной из самых высоких точек в истории 8
«Слуги народа» хотят отменить штрафы за нарушение закона о языке 8
Европейские СМИ не исключают, что санкции Зеленского – это политическая расправа с Медведчуком 15
Украина обещает учесть рекомендации Европарламента о борьбе с коррупцией 10
Prensa Latina: Зеленский хочет «зачистить информационное поле», чтобы снизить рейтинг партии Медведчука 28
Зеленский повез послов стран «Большой семерки» на Донбасс 12
Зеленский подписал закон о господдержке инвестиционных проектов 12
Украинская жаба задавила криворожского парня Зеленского 87
НАПК нашло нарушения в финансировании партии Ляшко и еще 2 политсил 16
Геращенко пожаловалось в СБУ и Офис генпрокурора на шантаж и угрозы 39
Крюкова: Настоящую оценку санкциям Зеленского будет давать электорат на ближайших выборах 42
Турчинов заявил, что Порошенко готов стать премьером 26
Латиноамериканские: СМИ Закрытые «телеканалы Медведчука» обвинили Зеленского в сведении счетов 48
Международная федерация журналистов осудила решение Зеленского закрыть «каналы Медведчука» 113
Вице-президент ЕК: Коррупция тормозит реформы в Украине 112
ОП: Выборы мэра Харькова состоятся осенью 14

Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой приветствовал прогресс Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, но выразил обеспокоенность по поводу неудач в борьбе с коррупцией и постоянным олигархическим влиянием.

Текст был принят 526 голосами за, 79 против, при 71 воздержавшемся, передает Европейская правда.

«В отчете об оценке состояния выполнения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, принятом в четверг, Парламент приветствует достижения Украины в выполнении обязательств по настоящему Соглашению, в частности, в области сельского хозяйства, энергетики, банковского сектора, реформ децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур», - говорится в заявлении пресс-службы ЕП.

Однако в отчете отмечается необходимость провести ряд реформ, чтобы избежать отката реформ, и указывается на судебную власть как одно из наименее надежных учреждений в Украине.

Европарламент критикует попытки властей осуществить политическое давление на независимые экономические институты и исполнительные органы, такие как Национальный банк Украины.

«Депутаты Европарламента также глубоко обеспокоены тем, что, вероятно, заинтересованные лица пытаются подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и общих демократических реформах. Некоторые украинские олигархи, в частности, пытаются вернуть себе политическую власть, что ослабило большинство в Верховной раде, ориентированной на реформы», - говорится в заявлении.

Европарламент повторил свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и поддержку международно скоординированных санкций против правительства России. Он также решительно осуждает нарушения прав человека и основных свобод, таких как свобода выражения взглядов, религии или убеждений и объединений, со стороны сепаратистов и российских оккупационных войск в Крыму и на Донбассе.

«Для лучшего решения таких нарушений евродепутаты призывают Европейскую службу внешних действий и Комиссию быстро ввести в действие глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, при этом уделяя особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины в Крыму и в части Донецкой и Луганской областей», - отмечается в заявлении.

Напомним, Украина и Европейский Союз в этом году начинают процесс пересмотра Соглашения об ассоциации в части торговли товарами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
17
Теги