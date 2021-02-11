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Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими.

«Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с главнокомандующим Вооруженных сил Русланом Хомчак, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой», - отметил президент.

Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили главе государства памятный значок - коин в знак того, что «они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом».

Вернувшись, Зеленский вручил военным государственные награды и ценные подарки.
ForUm

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