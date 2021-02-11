Мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевсовета поддержать решение о выделении 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице.

Об этом он заявил во время открытия заседания Киевского городского совета.

«Мы должны внести изменения в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы и выделить 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице», - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что руководителям столичных учреждений здравоохранения поручено создать стационарные пункты прививки и мобильные выездные бригады.

По его словам, уже почти готовы и списки киевлян, которых нужно вакцинировать в первую очередь.

«Мы рассчитываем в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины. То есть столица сможет сделать прививки полмиллиона уязвимых категорий киевлян. Это прежде всего – врачи, работники социальных служб, сферы образования, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры, старики. Вакцину Киев планирует закупить напрямую – у производителя», - подчеркнул мэр столицы.

Кличко отметил, что переговоры идут непросто, потому что в мире – дефицит вакцины. По словам мэра Киева, он использует свои иностранные контакты и связи, все возможные варианты для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной.