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Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины для столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

«Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи, для того чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева миллион доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян», - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета.

По словам мэра, сегодня у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителям.

Кличко отметил, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения.

«Город будет закупать вакцину напрямую у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесение изменений в программу «Здоровье киевлян» на 2021, которое позволит за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян», - сказал мэр Киева.

Он в прямом эфире, во время брифинга, подписал распоряжение о соответствующем проекте решения. «Мы должны безотлагательно принять это решение, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт. Чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину», - отметил Кличко.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.
ForUm

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