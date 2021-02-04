Сегодня, 4 февраля, недалеко от населенного пункта Пивденне в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение, сообщила пресс-служба ОТУ.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.