также в разделеПроисшествия
Пьяный полицейский устроил ДТП во Львове 10
В Тернополе больной коронавирусом мужчина зарезал себя на глазах у медиков 11
Названа предварительная причина пожара в запорожской больнице 15
В горевшем корпусе запорожской больницы не было противопожарной сигнализации 20
На Полтавщине сошли с рельсов три цистерны 16
Погибшие в запорожской больнице больные находились под аппаратами ИВЛ 146
Пропавший на Донбассе военный находится в плену боевиков 31
Вчера боевики дважды нарушили перемирие 11
Названа причина аварии на Запорожской ТЭС 38
В Запорожье горела больница, погибли 4 человека 43
На Запорожской ТЭС произошла авария, Энергодар остался без света 79
Стало известно имя убитого вчера на Донбассе бойца 25
ООС: Боевики совершили 8 обстрелов и убили военного 9
Снайпер боевиков снова убил военного на Донбассе 65
Пожар в первомайском «Эпицентре» локализовали 32
«Вырубил охранников топором»: задержан поджигатель «Эпицентра» в Первомайске 426
На Николаевщине горит «Эпицентр К» 84
В Одессе в жилом доме обрушилась лестничная клетка 15

Сегодня, 4 февраля, недалеко от населенного пункта Пивденне в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение, сообщила пресс-служба ОТУ.

Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5842 грн.
12
Теги