также в разделеПроисшествия
Под Киевом джип, уходя от полиции, врезался в бензовоз 31
В Украине остаются обесточенными 62 населенных пункта 11
Вчера боевики трижды обстреляли украинские позиции 11
ООС: Двое гражданских прорывались к боевикам, в результате стрельбы один погиб 55
Черкасские полицейские сломали железный стул об мужчину 29
Сутки в ООС: 4 обстрела, ранен военный 8
Стали известны имена двух погибших военных на Донбассе 24
Под Харьковом ночью сожгли три автомобиля 25
За минувшие сутки в ВСУ выявлено только 7 новых случаев COVID-19 11
В торговом центре Черновцов произошел взрыв 30
В российской колонии умер украинец без медпомощи 22
На Донбассе погибли двое украинских военных 33
Стали известны подробности аварии на железной дороге под Днепром 43
Сильный пожар в жилом доме во Львове: есть жертвы 16
Ситуация на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции 27
Тигр загрыз сотрудника Менского зоопарка 40
Пьяный полицейский устроил ДТП во Львове 18
Боевики ранили военного на Донбассе 17

Сегодня, 10 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

По данным группировки, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по нашим позициям из снайперского оружия.

В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение.

Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное. На прицельный выстрел врага украинские защитники дали адекватный ответ.

С полуночи  27 июля 2020 на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющее прекращение огня».  

По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.

4 февраля боевики ранили военного у Пивденного.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги