Сегодня, 10 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
По данным группировки, недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска осуществили прицельный выстрел по нашим позициям из снайперского оружия.
В результате один украинский воин получил огнестрельное ранение.
Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное. На прицельный выстрел врага украинские защитники дали адекватный ответ.
С полуночи 27 июля 2020 на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о «полном и всеобъемлющее прекращение огня».
По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.
4 февраля боевики ранили военного у Пивденного.
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