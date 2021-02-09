Кабинет Министров, НКРЭКУ, НАК «Нафтогаз Украины» и мэры городов подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам Украины, что обеспечит устойчивое прохождение этого отопительного сезона и подготовке к следующему.

Министерство здравоохранения рассчитывает обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 для всех граждан до конца 2021 года. Об этом сказал министр Максим Степанов.

Вчера, 8 февраля, на блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области двое гражданских на авто пытались прорваться к боевикам, в результате стрельбы один из них погиб.

Своевременная доставка вакцины Sinovac от коронавируса в Украину может сорваться из-за действий регулирующих органов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо от импортера.

Министерство здравоохранения в ближайшее время предложит правительству новую модель адаптивного карантина, который начнет действовать с середины или конца февраля.

Кабинет Министров разрешил проводить образовательные и профессиональные мероприятия, но при условии соблюдения дистанции.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.

Подозреваемый в планировании убийства бывший заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный опубликовал в Telegram видеообращение, в котором заявил об изменении стратегии защиты и отмене публичной пресс конференции.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что вводить жесткие карантинные меры к апрелю-маю не придется.

Министерство юстиции и Фонд государственного имущества готовят к приватизации имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132).

В Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года зафиксировано 2656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий, что может привести к нарушению и прекращению движения транспорта.

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов из списка тех, которые ретранслируются на территории страны, так как их представитель в стране неизвестен с 1 февраля.