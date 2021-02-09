Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что вводить жесткие карантинные меры к апрелю-маю не придется.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает Укринформ.

«Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года», - сказал Степанов. По его словам, по сравнению с апрелем 2020 медицинская система стала более мощной.

Степанов отметил, что несмотря на критику, стратегия противодействия COVID-19, которую избрало правительство, принесла результат. «Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов», - сказал он.

Министр напомнил, что в первую неделю декабря 2020 года были зафиксированы 89 тыс. больных коронавирусной болезнью, за первую неделю февраля – 25505 больных. Так же, по его словам, уменьшилось количество больных COVID-19, которые одновременно находятся в больнице: в первую неделю декабря это было 28 тысяч человек, по состоянию на сейчас – менее 18 тысяч.