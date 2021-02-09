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Министерство здравоохранения рассчитывает обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 для всех граждан до конца 2021 года.

Об этом сказал министр Максим Степанов во время программы «Свобода слова», передает Укринформ.

«Мы хотим обеспечить доступ к вакцинам (мы говорим именно о доступе к вакцинам, поскольку у нас вакцинация добровольная), хотим до конца 2021 года для всех граждан бесплатный доступ, но в зависимости от этапов. Понятно, что первые четыре этапа - это граждане, которые входят в различные группы риска, или по профессиональному признаку, либо по возрасту, либо те, кто имеют сопутствующие заболевания», - сказал Степанов.

Напомним, в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит в середине февраля 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer. Также в феврале ожидается поставка вакцины компании AstraZeneca. Минздрав рассчитывает, что будет поставлено около 1 миллиона доз этой вакцины.

Согласно плану вакцинации, который обнародовал Кабинет министров, на первом этапе, в феврале-апреле, будут провакцинированы 367 тысяч медицинских работников, работников больниц, которые лечат больных COVID-19 военных из зоны операции объединенных сил.

В целом планы на вакцинацию следующие:

  • в апреле-мае - 1,9 миллиона медиков первичной помощи и людям в возрасте от 80 лет
  • в мае-июне - 363 тысяч всех других поставщиков медицинской помощи;
  • в июне-июле - 2,9 миллиона человек в возрасте 70-79 лет
  • в июле-августе - 640 тысяч сотрудников структуры государственной безопасности;
  • в августе-сентябре - 2,3 миллиона человек в возрасте 65-69 лет;
  • в сентябре-октябре - 1,4 миллиона работников сферы образования;
  • в октябре-ноябре - 2,8 миллиона человек в возрасте 60-64 года;
  • в ноябре-декабре - 1,7 миллиона человек из других категорий.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине может продлиться и в первом квартале 2022 года.
ForUm

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