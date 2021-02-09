В Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года зафиксировано 2656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано 865 человек; летальных случаев -127; выздоровели - 8865 человек; проведено тестирований за сутки - 30 901 (в том числе методом ПЦР - 17658, методом ИФА - 13243).

За все время пандемии в Украине заболели - 1249646 человек; выздоровели - 1084608; летальных случаев - 23771; проведено ПЦР-тестов - 6419781.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276), Киеве (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях.