Кабинет Министров разрешил проводить образовательные и профессиональные мероприятия, но при условии соблюдения дистанции.

Соответствующее постановление №83 от 5 февраля обнародовано на правительственном портале.

Так, разрешается принимать посетителей в учреждениях культуры и проводить публичные научные, образовательные и профессиональные мероприятия - по наполненности до 50% мест (размещение со свободным местом рядом, спереди и сзади) в зале или из расчета один человек на 5 кв м.

С 25 января была разрешена только работа кинотеатров с ограничением до 50% количества мест и проведения массовых мероприятий до 20 человек. Также можно было принимать посетителей в музеях и на выставках из расчета не менее 10 квадратных метров на человека, в церквях — не менее 5 квадратных метров на человека.