Своевременная доставка вакцины Sinovac от коронавируса в Украину может сорваться из-за действий регулирующих органов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо от импортера, передает УНИАН.

Украинская компания Lekhim, являющаяся импортером Sinovac, попросила власти Украины разрешить отложить первые доставки вакцин от коронавируса до апреля вследствие задержек с получением экспортной лицензии от китайского правительства и позднейшим принятием Радой закона о скорой регистрации медпрепаратов.

«Последствиями этих событий стали задержка согласований графике поставок между Lekhim и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину», – говорится в письме.

Это Reuters подтвердил, в частности, источник в Минздраве.

«Lekhim написала письмо с просьбой отложить сроки доставки. Они также просят изменить условия эффективности», – ответил собеседник.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

5 февраля Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.