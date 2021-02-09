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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подчеркивает, что приближение Украины к членству в Альянсе зависит от реформ.

Как передает УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, которая транслировалась в онлайн-режиме на платформе ZOOM.

«Двери НАТО остаются открытыми», - заявил Столтенберг.

В этой связи он напомнил, что очень успешным образом, шаг за шагом, были приглашены новые страны присоединиться к Альянсу, и в последние годы членами НАТО стали Черногория и Северная Македония.

Также Столтенберг отметил, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было решено, что Украина в будущем станет членом Альянса.

«В 2008 году НАТО приняло решение о членстве Украины. Мы придерживаемся этого решения и всех последующих решений, которые появились после этого саммита», - заявил он.

В то же время, генеральный секретарь констатирует, что внимание Украина сейчас должно сосредотачиваться на вопросе реформ.

«Я приветствую четкое сообщение премьер-министра о необходимости продолжать реформы, чтобы обеспечить, что Украина имеет демократический политический контроль над оборонными организациями и вооруженными силами, и что усилия по борьбе с коррупцией продолжаются, а также происходит укрепление демократических институтов Украины», - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи, он убежден, что перечисленные мероприятия являются полезными для Украины, несмотря на НАТО.

«Но, в придачу, чем успешнее будет Украина в ходе проведения реформ, тем ближе Украина будет соответствовать стандартам НАТО и ближе становиться к членству в НАТО. Я не могу сообщить вам специфические временные рамки, я только скажу вам, что мы продолжим поддерживать Украину в ее евроатлантических устремлениях. Мы будем поддерживать Украину, когда она будет двигаться в сторону членства в НАТО. И лучший путь сделать это - сосредотачиваться на реформах и продолжать модернизировать и укреплять демократические институты Украины», - констатировал Столтенберг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО. «Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?», - заявил Зеленский.
ForUm

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