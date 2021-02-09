Министерство здравоохранения в ближайшее время предложит правительству новую модель адаптивного карантина, который начнет действовать с середины или конца февраля.

Как передает УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время всеукраинского форума «Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы».

«Мы предложим правительству новый светофор зоны эпидемиологической опасности, которые будут существовать уже в середине февраля, возможно, в конце февраля. Они будут разделены на несколько зон - три или четыре, и они будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется и где нужно принимать сразу дополнительные меры», - сказал он.

По словам Ляшко, «ключевой вещью» в этой модели адаптивного карантина будет способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

«Когда мы говорим о других уровнях эпидопасности, которые мы хотим ввести в адаптивном карантине, они будут зеленый, желтый, оранжевый. Но они в первую очередь будут касаться не карантина, которые вводят на той или иной территории. Они в первую очередь будут отчитываться и показывать органам местного самоуправления, бизнеса или другим о том, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в этом конкретном регионе, что может привести к негативному результату, то есть увеличению количества больных и госпитализированных», - пояснил замминистра.

Напомним, 3 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что вводить жесткие карантинные меры к апрелю-маю не придется.