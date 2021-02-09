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Кабинет Министров, НКРЭКУ, НАК «Нафтогаз Украины» и мэры городов подписали Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам Украины, что обеспечит устойчивое прохождение этого отопительного сезона и подготовке к следующему.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, меморандум был подписан в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. От городских голов его подписали мэр Житомира Сергей Сухомлин, Киева Виталий Кличко, Одессы Геннадий Труханов, мэр Бучи Анатолий Федорук.

С помощью видеосвязи на мероприятии присутствовали мэр Днипра Борис Филатов, Львова Андрей Садовый и Мариуполя Вадим Бойченко.

«Очень важно сегодня, что мы достигли компромисса. Независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, удалось объединить усилия и правительства, и Офиса президента, и мэров, чтобы достичь общего результата для наших людей», - отметил Филатов.

Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы будут бесперебойно получать отопление. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение нынешнего отопительного сезона не изменится.

Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно будут получать газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло. Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будут переводить на органы местного самоуправления.

«Нафтогаз Украины» разработает и внедрит до 1 сентября 2021 долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения.

Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.
ForUm

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