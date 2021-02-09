Вчера, 8 февраля, около полудня к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ-2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации.

«Учитывая все обстоятельства, боец ​​открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц – водитель и пассажир», - говорится в сообщении.

Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение. К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.