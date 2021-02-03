Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщается в его Telegram.

По словам премьера, в ближайшие дни правительство примет решение об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности - зеленого, желтого, оранжевого и красного.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что Министерство здравоохранения должно четко проинформировать о возможных изменениях и критериях зонирования.

« В Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находятся 18300 госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находились более 28000 людей с диагнозом или подозрением на COVID-19», – заявил он.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 февраля зафиксировано 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.