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Эпидемическая ситуация в Украине позволяет вернуться к модели адаптивного карантина. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщается в его Telegram.

По словам премьера, в ближайшие дни правительство примет решение об установлении в регионах различных уровней эпидемической опасности - зеленого, желтого, оранжевого и красного.

При этом Шмыгаль подчеркнул, что Министерство здравоохранения должно четко проинформировать о возможных изменениях и критериях зонирования.

« В Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению коронавируса. Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым и там сейчас находятся 18300 госпитализированных, тогда как в декабре в медицинских учреждениях находились более 28000 людей с диагнозом или подозрением на COVID-19», – заявил он.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 февраля зафиксировано 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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