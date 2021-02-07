В Венгрии одобрили использование российской вакцины от коронавируса. "Спутник V" теперь будут использовать для вакцинации населения.

Об этом сообщает Origo.hu .

Министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер сообщил, что Национальный центр общественного здравоохранения завершил изучение документов от производителя и пришел к выводу, что российскую вакцину можно использовать для вакцинации людей.

Теперь в Венгрии для вакцинации одобрены четыре препарата - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V".

Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, одобрившей применение российской вакцины. В ряде государств пока идут только рассуждения о ее использовании, а в части исключают ее применение.

Всего же в мире российскую вакцину уже одобрили более 20 стран.