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В Венгрии одобрили использование российской вакцины от коронавируса. "Спутник V" теперь будут использовать для вакцинации населения.

Об этом сообщает Origo.hu.

Министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер сообщил, что Национальный центр общественного здравоохранения завершил изучение документов от производителя и пришел к выводу, что российскую вакцину можно использовать для вакцинации людей.

Теперь в Венгрии для вакцинации одобрены четыре препарата - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V".

Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, одобрившей применение российской вакцины. В ряде государств пока идут только рассуждения о ее использовании, а в части исключают ее применение.

Всего же в мире российскую вакцину уже одобрили более 20 стран.

В субботу премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что государство не собирается закупать и использовать российскую вакцину от коронавируса. Правительство считает ее распространение еще одной формой гибридного оружия.

Напомним, канцлер Австрии Курц готов производить вакцину Спутник V.
ForUm

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