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Канцлер Австрии Себастьян Курц хочет, чтобы вакцины из России и Китая производились в Австрии после того, как обе вакцины будут одобрены.

Об этом Курц рассказал в интервью Welt am Sonntag.

«Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности соответствующих отечественных компаний для производства российских или китайских вакцин. Так же, как для производителей из других стран», — сказал Курц.

Он подчеркнул, что для Австрии приоритетной является безопасность вакцины независимо от того, кем она была разработана.

Курц также сказал, что готов привиться вакцинами Спутник V или китайским препаратом, если те будут одобрены в Европе.

«Вакцины — это об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических битвах», — заявил канцлер.

Напомним, Литва не будет применять российскую вакцину от COVID.
ForUm

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