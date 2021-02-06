Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем видеообращении в субботу, 6 февраля, выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси и призвала режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Власть рассчитывает на то, что мир в очередной раз забудет этих мужественных людей. Мы не должны допустить этого. Германия и Европейский Союз и в дальнейшем будет привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это делаем в случае с санкциями ЕС», - сказала Меркель.
«Решить этот конфликт извне невозможно. Но эта помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода назад», - подчеркнула канцлер.
В Беларуси 9 августа прошли выборы президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против Александра Лукашенко, который единолично правит страной 26 последних лет.
Вскоре после выборов главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.
Протесты и забастовки в Беларуси продолжаются уже более пяти месяцев. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
Многие протестующие подверглись преследованиям, тысячи были задержаны. Силовики применяли против участников протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, жестоко избивали их.
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