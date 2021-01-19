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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что рассчитывает провести в стране новые выборы через 45 дней, передает Укринформ.

«Мы (оппозиция. – Ред.) рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом», - сказала Тихановская во время онлайн-встречи с послами ОБСЕ.

Она также предложила ОБСЕ взять на себя организацию диалога по решению кризиса в Беларуси, начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси, КС и представителей режима Александра Лукашенко.

Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и, прежде всего ОБСЕ», - отметила она.

 
ForUm

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