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«Укрзализныця» сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:

поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;

поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;

поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;

поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.

Сейчас пытаются установить причины схождения грузовых поездов и решить этот вопрос.

К слову, УЗ получила только 15,8% компенсаций за перевозку студентов в 2020 году.
ForUm

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