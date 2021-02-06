«Укрзализныця» сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием:
поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;
поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;
поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;
поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.
Сейчас пытаются установить причины схождения грузовых поездов и решить этот вопрос.
К слову, УЗ получила только 15,8% компенсаций за перевозку студентов в 2020 году.
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