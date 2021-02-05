В течение прошлого года Укрзализныця перевезла более 3,7 млн студентов в дальнем сообщении на сумму более 114 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Компенсации Министерства образования и науки Украины составили лишь 18 млн грн - это 15,8% от необходимого.

За прошлый год Укрзализныця недополучила от Минобразования за перевозку студентов более 96 млн грн, в 2019 году – 239 млн грн, когда было предоставлено услуг на 257 млн грн, а компенсировано лишь 18 млн грн. Причем в бюджете Министерства на 2021 также заложено только 18 млн грн.