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За совершение противоправных действий у здания одного из телеканалов четырех участников акции доставили в управление полиции, сообщила пресс-служба столичного главка.

Сегодня у одного из телеканалов на улице Жилянской собралась группа граждан для проведения акции. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность и правопорядок для недопущения любых правонарушений. Однако отдельные участники мероприятия не отреагировали на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибегли к противоправным действиям.

В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции. Сейчас ситуация у телеканала спокойная. Блокирование работы телеканала не происходит.

Полицейские продолжают обеспечивать правопорядок и проводить с активистами превентивные работу для предотвращения совершения правонарушений и соблюдения правил карантина.

Как сообщал ForUm, активисты устроили акцию возле телеканала «НАШ», требуя его закрытия. Между участниками акции и полицией произошли стычки.
ForUm

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