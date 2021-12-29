Обанкротившийся Зе-режим боится правды и ненавидит свободу слова. Власть уже давно превратилась в "голого короля", которого высмеивает и не любит народ. Доверие к власти тает с каждым днем, рейтинги падают. Но вместо того, чтобы сменить курс, как требуют граждане, "голые короли" пытаются заткнуть рот всем, кто показывает их бездарность, несостоятельность, коррумпированность и глупость. Поэтому антиконституционные репрессии против оппозиционных СМИ усиливаются, говорится в заявлении канала.

Сегодня под покровом ночи власть ввела очередной пакет антиконституционных санкций СНБО против телеканалов, которые были созданы на базе незаконно заблокированных в феврале оппозиционных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Санкции были введены против ООО "Тайм медиа" (это телеканал "Перший Незалежний", созданный журналистами "112 Украина", NewsOne и ZIK). И против ООО "ТелеПростір" – телекомпания, вещающая под брендом UKRLIVE.

"Зеленый режим" не считается ни с Конституцией, ни с мнением украинских граждан. Ему плевать на критику и осуждение международного сообщества. Власть нагло игнорирует заявления представителей Офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека, в которых решение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK назвали противоречащим международным стандартам в области прав человека. Вместо того чтобы остановиться, власть усиливает гонения на свободу слова. Расправляясь с неугодными СМИ, превращая государственные каналы в рупор своей пропаганды, они стремятся удержаться у власти. Но это им не поможет!