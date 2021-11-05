Национальный совет по телерадиовещанию рассмотрел результаты внеплановых проверок ООО «НАШ 365» (спутниковый телеканал «НАШ») и ООО «Наша Прага» (спутниковый телеканал «Макси-ТВ»), которыми проанализировал эфир компаний за 28 – 31 июля и 1 – 2 августа.

По данным пресс-службы регулятора, в эти дни лицензиаты неоднократно распространяли передачу «Важное» с участием Елены Бондаренко, допустившей высказывания вражды к части населения страны, говорящей на украинском языке. Регулятор обратится в суд об аннулировании лицензии ООО «НАШ 365», к ООО «Наша Прага» применена штрафная санкция в размере 25% суммы лицензионного сбора.

Внеплановые безвыездные проверки обеих компаний прошли 17 сентября. Производителем телепередачи «Важное», как показал копирайт в конце телепередачи на «Макси-ТВ», ООО «НАШ 365» по заказу ООО «Наша Прага».

Передача «Важное» с интервью политика Елены Бондаренко транслировалась на обоих телеканалах в прямом эфире 28 июля, а дальше в последующие дни – еще семь раз в повторе без какой-либо редакционной модерации. Гость программы употребила в собственной речи украинофобную лексику – «украиноязычные насильники», «русскоязычных людей… не признают… никем…, это непонятно кто», «не русскоязычные забирали права у украиноязычных людей, а постоянно это было в отношении русскоязычных людей. Т.е. всегда ущемляли права только одной большой языковой общины», «не останется тех, кто должен говорить на этом языке». Агрессивные деяния, «языковое насилие», «языковая дискриминация», лишение прав одной части людей Украины («русскоязычных людей») приписывалось той части людей Украины, которая владеет и употребляет в общении украинский язык.

Регулятор отмечает, что формат передачи – интервью не лишает работников телерадиоорганизаций обязанности соблюдать нормы законодательства о прекращении правонарушения в эфире. Кроме того, уставами лицензиатов предусмотрено требование к работникам телерадиокомпаний по объективности, точности, беспристрастности и сбалансированности подачи информации. Ведущие Артем Никифоров и Ангелина Пычик не пытались сбалансировать односторонность высказанной Бондаренко во время интервью позиции. Во время повторной трансляции передачи в записи работники телерадиоорганизаций также не приняли меры, чтобы пресечь правонарушения.

В высказываниях Бондаренко, зафиксированных Нацсоветом, были использованы технологии разжигания вражды. Речь идет о манипуляции терминами, в частности термином «русскоязычных граждан». Своим решением от 14 июля 2021 г. Конституционный Суд Украины проанализировал соответствие Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он признал, что выделить «русскоязычных граждан» Украины как отдельную социально-демографическую группу невозможно и что это политический конструкт, а не юридическая категория, на которую может распространяться режим юридической защиты.

Кроме того, в высказываниях имели место непропорциональное обвинение, негативная стереотипизация и создание негативного образа Украины и украинцев в глазах украинского и мирового сообщества, запугивание фейковыми угрозами, поскольку выступающая констатировала наличие угрозы существования украинской государственности из-за углубленного использования украинского языка. Также имели место демонстрация пренебрежения государственным языком Украины и как следствие к украинской государственности, унижение национальной чести и достоинства, поскольку произошло отождествление овладения и использование украинского языка с антисоциальным поведением и преступлением.

Вышеупомянутым решением Конституционный Суд признал, что украинский язык является неотъемлемым атрибутом украинской государственности, а угроза украинскому языку равносильна угрозе национальной безопасности Украины, существованию украинской нации и ее государства. Поэтому любые проявления пренебрежения к государственному языку следует расценивать как порочащие само государство, а следовательно, недопустимы.

Приглашая на эфир Бондаренко, телерадиокомпании должны учесть соответствующий социально-политический контекст и взгляды, которых придерживается их гостя. В то же время политику была предоставлена ​​площадка для распространения пристрастной необъективной информации, языка вражды, нарративов кремлевской пропаганды, что дает основания утверждать, что организация трансляции этого интервью была умышленной и сознательной.

Факты публичных высказываний в эфире ООО «НАШ 365» с признаками языка вражды уже неоднократно были зафиксированы Нацсоветом, за это компания получала штрафную санкцию. Поэтому своим решением регуляторный орган признал еще и факт неустранения лицензиатом нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» после применения санкции штрафа.

Руководствуясь частью тринадцатой статьи 72 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», Национальный совет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии ООО «НАШ 365».

На ООО «Наша Прага» из части восьмой статьи 72 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» наложен штраф в размере 25 % суммы лицензионного сбора, что составляет 119 544,75 грн.

Оба лицензиата обязаны со дня вступления в силу этих решений привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.