﻿
Суспiльство

Американський Newsmax розширює мовлення і виходить на український ринок

Американський Newsmax розширює мовлення і виходить на український ринок

Американський новинний телеканал Newsmax уклав угоду про запуск мовлення в Україні. Новий канал працюватиме українською мовою та стане частиною міжнародного розширення компанії в Європі й на Близькому Сході.

Про це повідомили на сайті Newsmax. Локальний мовник під назвою Newsmax Україна планують запустити на початку 2026 року. Він транслюватиме новини зі США та світу українською мовою.

У компанії зазначають, що створення каналу є елементом стратегії розширення присутності у Східній Європі та надання міжнародній аудиторії доступу до американських новинного контенту.

Newsmax називає себе четвертою за рейтингами кабельною новинною мережею у США. Окрім України, нові угоди про трансляцію компанія уклала з Free TV у Франції, HOT в Ізраїлі та Primetel на Кіпрі.

Загалом мовник уже доступний більш ніж у 100 країнах на п’яти континентах, охоплюючи десятки мільйонів глядачів через кабельні мережі, цифрові платформи, мобільні додатки та соціальні мережі.

У компанії вважають, що запуск Newsmax Україна посилить міжнародну присутність бренду та зацікавить українську аудиторію, яка стежить за американськими новинами й аналітикою.

Засновником і генеральним директором Newsmax є Крістофер Радді. За інформацією Forbes, він має дружні стосунки з Дональдом Трампом і раніше публікував у соцмережах фото, на якому Трамп телефонує йому з Овального кабінету.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАУкраїнателеканалNewsmax
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рекордні 94 мільйони за один фільм: підсумки найуспішнішого кіносезону України
Культура 09.02.2026 13:55:51
Рекордні 94 мільйони за один фільм: підсумки найуспішнішого кіносезону України
Читати
Рада готує революційне рішення для пенсіонерів
Суспiльство 09.02.2026 13:35:48
Рада готує революційне рішення для пенсіонерів
Читати
У Києві затримали працівника банку, який шпигував для фсб за українськими воїнами
Столиця 09.02.2026 13:16:57
У Києві затримали працівника банку, який шпигував для фсб за українськими воїнами
Читати

Популярнi статтi