Американський Newsmax розширює мовлення і виходить на український ринок

Американський новинний телеканал Newsmax уклав угоду про запуск мовлення в Україні. Новий канал працюватиме українською мовою та стане частиною міжнародного розширення компанії в Європі й на Близькому Сході.

Про це повідомили на сайті Newsmax. Локальний мовник під назвою Newsmax Україна планують запустити на початку 2026 року. Він транслюватиме новини зі США та світу українською мовою.

У компанії зазначають, що створення каналу є елементом стратегії розширення присутності у Східній Європі та надання міжнародній аудиторії доступу до американських новинного контенту.

Newsmax називає себе четвертою за рейтингами кабельною новинною мережею у США. Окрім України, нові угоди про трансляцію компанія уклала з Free TV у Франції, HOT в Ізраїлі та Primetel на Кіпрі.

Загалом мовник уже доступний більш ніж у 100 країнах на п’яти континентах, охоплюючи десятки мільйонів глядачів через кабельні мережі, цифрові платформи, мобільні додатки та соціальні мережі.

У компанії вважають, що запуск Newsmax Україна посилить міжнародну присутність бренду та зацікавить українську аудиторію, яка стежить за американськими новинами й аналітикою.

Засновником і генеральним директором Newsmax є Крістофер Радді. За інформацією Forbes, він має дружні стосунки з Дональдом Трампом і раніше публікував у соцмережах фото, на якому Трамп телефонує йому з Овального кабінету.