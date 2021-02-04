Активисты устроили акцию возле телеканала «НАШ», требуя его закрытия. Между участниками акции и полицией произошли стычки.

Блокировать канал приехали правые во главе с активистом Евгением Карасем, передает УНИАН.

Утверждается, что Карась и его люди угрожали сотрудникам канала. В частности - Карась угрожал исполнительному продюсеру телеканала, который вышел к протестующим.

«А, ты исполнительный продюсер телеканала НАШ? Ты вышел к нам? Решил нас потролить? Ты что, бессмертный, придурок! Тебе не стыдно? Здесь война! Ты решил пошутить шуточки?», - цитирует канал Карася.

Общение Карася и ведущих телеканала конструктивным не получилось.

В частности, Карась обвинил ведущих, что они «сидят в тылу и жируют, показывают в эфире ложь», которую смотрят российские боевики на Донбассе, а затем, как следствие, убивают украинских граждан. Карась утверждает, что ему известно, что канал «Наш» смотрят оккупанты, потому как узнал об этом во время посещения прифронтовой Авдеевки.

Также Карась во время общения с сотрудниками телеканала применял ненормативную лексику и призывал их уволиться с канала и «не работать на Россию». Он пытался узнать у ведущих, сколько им платит Россия за «распространение лжи в прямом эфире». В этот момент другие активисты призывали ведущих «назвать цену».

Протестующие предприняли попытку прорваться в здание канала, но полиция им помешала, началась толкотня.

По состоянию на 14:20 акция под телеканалом закончилась. В ходе стычек полиция задержала несколько человек, под зданием канала остаются правоохранители и некоторые правые активисты.

Как сообщал ForUm, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах, которые «весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине».

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании, считая, что санкции по отношению к каналам - это плохо.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает введение санкций против других телеканалов, если будут доказательства их работы против Украины на врагов.