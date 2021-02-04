Украинская энергосистема подключена к российской с советских времен, и сейчас правительство работает над ее адаптацией к европейским стандартам, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это (2023, - ред.) Самый ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам», - сказал глава МИД в эфире «5 канала».

По его словам, Украина вынуждена закупать электроэнергию в России «в критических ситуациях».

«Сейчас физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен. Поэтому поставки электроэнергии (из России, - ред.) являются вынужденным временным шагом, который никоим образом не свидетельствует о какой-то переориентации или зарабатываним денег. Ударили морозы - повысилась резко потребность в Украине – прошли поставки», - пояснил министр.

Как сообщал ForUm, 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

2 февраля компания «Укрэнерго» заявила об отсутствии оснований для ограничения импорта электроэнергии из России.

Покупка электроэнергии за рубежом неоднократно была предметом острых дискуссий в политических и экономических кругах Украины. Запрет на импорт энергоносителей из России и Беларуси требовали парламентская оппозиция, бывшие министры и некоторые эксперты. Главным аргументом было то, что такой импорт уничтожает собственную генерацию. В результате «Укрэнерго», один из операторов энергетического рынка Украины, объявила в апреле 2020-го о прекращении импорта электроэнергии на время карантина и 30 дней после него, до 30 мая, но, как стало известно в начале мая, Минэнерго изменило прогнозный баланс, поэтому это временное мероприятие стало более постоянным и действовало до конца 2020 года.