Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink стартовала в четверг на орбиту.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице компании SpaceX в Твиттере.

Это уже 18-е выведение на орбиту группы спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Предыдущая партия была запущена 20 января.

В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч таких спутников, а затем довести их количество до 30 тысяч.