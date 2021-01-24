Американская компания SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск, успешно начала историческую миссию Transporter-1. Компания осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.

Запуск ракеты-носителя транслировался в YouTube.

Ракета взлетела с комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. В рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника.

До этого компания за один раз выводила в космос только 64 спутники, а прошлый рекорд был за индийской миссией PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутники.

Отметим, что изначально запуск ракеты был запланирован на 23 января. Но в субботу его отменили из-за плохих погодных условий.

Напомним, Маск утратил статус самого богатого человека в мире.