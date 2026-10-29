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Двох німців заарештували за підпал антен Starlink біля Софії

Двох німців заарештували за підпал антен Starlink біля Софії

Двох громадян Німеччини заарештували 23 жовтня, і вони перебувають під вартою, поки суд у місті Дюссельдорф розглядає запит Болгарії про екстрадицію.

Болгарія звинувачує двох підозрюваних у підпалі антен Starlink компанії SpaceX поблизу Софії та видала європейський ордер на їх арешт, повідомляє Reuters.

Речник прокуратури Дюссельдорфа повідомив, що обом затриманим чоловікам по 19 років, і вони є мешканцями сусідніх міст Дуйсбурга та Мерса. Прокурори Болгарії стверджують, що 9 жовтня обидва в’їхали до країни з Сербії, провели там кілька годин, а згодом повернулися назад. Їх звинувачують у підпалі антен Starlink на південь від Софії.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв заявив, що очікує на передачу підозрюваних болгарській владі. Він додав, що ці двоє скоїли подібний вчинок в іншій країні-члені Європейського Союзу, не надавши детальної інформації.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

НімеччинапідпалБолгаріяStarlinkантени
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