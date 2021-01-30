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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против китайских инвесторов «Мотор Сич», подписав указ № 36/2021.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в документе.

В санкционном списке двое физических лиц:

- Ду Тао - президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment;

- Чен Хойшен - генеральный представитель компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment в Украине.

Среди ограничений, которые будут действовать против них - блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и др.

Также под санкции попали еще три компании:

- Компания Twinstar Holdings SA;
- Компания JET4U SRL, зарегистрированная в Молдове;
- Компания JET4U LDA, зарегистрированная в Португалии.

Среди введенных ограничительных мер - блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; ограничение торговых операций; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах и др.

Добавим, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, китайский инвестор «Мотор Сичи» попал под санкции США.
ForUm

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