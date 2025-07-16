Угорщина вимагає санкцій ЄС проти посадовців Міноборони України після смерті угорця на Закарпатті

Прорашистський міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Європейський Союз ввести санкції проти трьох українських посадовців із Міністерства оборони через смерть етнічного угорця Йожефа Шебештьєна нібито після мобілізації.

Про це він заявив у своєму зверненні.

Так, Сіярто розкритикував мобілізацію в Україні і заявив, що в Україні триває «полювання на людей». Також він обурився, що європейські лідери, мовляв, «відвертають голову від цієї ситуації».

Через це Сіярто заявив, що винних необхідно «знайти й покарати». Також він додав, що уряд Угорщини подав свою ініціативу щодо введення санкцій проти трьох посадовців Міністерства оборони України та керівництва армії, які, на думку угорського керівництва, контролюють призов в Україні.

Про кого саме йдеться, глава угорського МЗС не уточнив.

Днями угорське видання Telex повідомило, що посла України в Угорщині Федора Шандора викликали до угорського Міністерства закордонних справ через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством, на ім’я Йожеф Шебештьєн, якого буцімто побили працівники ТЦК.

Так, заступник міністра закордонних справ Левенте Мадяр заявив, що працівники українського ТЦК силоміць затримали угорця й відвезли до військкомату, де його нібито били залізним прутом.

Водночас його родичам з Угорщини, мовляв, казали, що із чоловіком усе гаразд. Однак той помер унаслідок травмування.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок написав листа до сім’ї Шебештьєна, у якому назвав «національною трагедією» втрату будь-якого «угорця у розквіті сил».

У Сухопутних військах відреагували на цю новину, заявивши, що цей чоловік мав український паспорт, а звали його Йосип Шебештень. У війську вказували, що його мобілізували в законний спосіб, однак згодом чоловік пішов у СЗЧ. А вже через два тижні після цього він помер унаслідок тромбоемболії легеневої артерії, а слідів побоїв на ньому не виявили.

До слова, як повідомляв ForUA, письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної політики Угорщини ХХ століття..."