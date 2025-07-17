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Ранковий дайджест ForUА: Атака на Дніпро, кадрові зміни в Уряді, скасування дистанційки в школах, отруєння у Львові та новий прем’єр-міністер України

Ранковий дайджест ForUА: Атака на Дніпро, кадрові зміни в Уряді, скасування дистанційки в школах, отруєння у Львові та новий прем’єр-міністер України

17 липня, дайджест новин від редакції ForUА: 

  • Внаслідок нічної атаки по Дніпру загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення, — ОВА. До лікарні доправили чотирьох чоловіків віком 35, 37, 40 і 52 роки, троє з них перебувають у важкому стані. Ще один — 70-річний постраждалий — лікуватиметься амбулаторно.

  • Ольга Стефанішина йде послом у США, — Железняк. Умєров залишається в Україні, піде у РНБО. Правда поки невідомо чи на Секретаря чи на заступника. Вашингтону не сподобалася кандидатура Умєрова як нового посла. 

  • Трамп може завершити війну в Україні до кінця року, якщо запровадить санкції проти рф і її партнерів, — Єрмак. Тільки економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.

  • Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Шмигаля міністром оборони.​

  • Росіяни вдарили безпілотниками по Черкащині — місцеві повідомляють, що влучили по ТЦК. Офіційно відомо про влучання в об’єкт інфраструктури в Канівській громаді. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

  • Дистанційне навчання у школах скасують, —  Федоров. Наказ Міносвіти скасують 18 липня, влада працюватиме, щоб діти повернулися до безпечного офлайн-навчання.
  • Компанія Вакарчука, «Підпільний стендап», «1+1 Україна» та «Перець FM» офіційно визнані Мінкультом критично важливими підприємствами під час війни.

  • Вже 43 відвідувачі ресторану у Львові, що належить Міші Кацуріну, госпіталізовані з отруєнням. Серед постраждалих троє дітей. Ресторан, офіційне відкриття якого відбулося лише кілька днів тому, наразі тимчасово зачинений.  Ресторатор розповів, що причиною отруєння, за попередніми припущеннями, могли стати яйця та яєчний крем у десертах, які подавали 14 і 15 липня.

  • Курсант розстріляв інструкторів на Чернігівщині: двоє загиблих, підозрюваного затримано, — Нацполіція. У Чернігівській області під час стрільб у навчальному центрі курсант відкрив вогонь по інструкторах із автоматичної зброї. Унаслідок інциденту загинули двоє військовослужбовців.

  • ВР затвердила Юлію Свириденко на посаді прем’єр-міністерки України — за поданням Зеленського. За — 262 голоси нардепів.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

дистанційне навчанняатака рфкадрові зміниЮлія Свириденко
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