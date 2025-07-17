Ранковий дайджест ForUА: Атака на Дніпро, кадрові зміни в Уряді, скасування дистанційки в школах, отруєння у Львові та новий прем’єр-міністер України

17 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Внаслідок нічної атаки по Дніпру загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення, — ОВА. До лікарні доправили чотирьох чоловіків віком 35, 37, 40 і 52 роки, троє з них перебувають у важкому стані. Ще один — 70-річний постраждалий — лікуватиметься амбулаторно.

Ольга Стефанішина йде послом у США, — Железняк. Умєров залишається в Україні, піде у РНБО. Правда поки невідомо чи на Секретаря чи на заступника. Вашингтону не сподобалася кандидатура Умєрова як нового посла.

Трамп може завершити війну в Україні до кінця року, якщо запровадить санкції проти рф і її партнерів, — Єрмак. Тільки економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.

Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Шмигаля міністром оборони.​

Росіяни вдарили безпілотниками по Черкащині — місцеві повідомляють, що влучили по ТЦК. Офіційно відомо про влучання в об’єкт інфраструктури в Канівській громаді. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Дистанційне навчання у школах скасують, — Федоров. Наказ Міносвіти скасують 18 липня, влада працюватиме, щоб діти повернулися до безпечного офлайн-навчання.