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Війна

Депутати дозволили воювати за контрактом особам, старшим за 60 років

Депутати дозволили воювати за контрактом особам, старшим за 60 років

Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє проходження військової служби за контрактом особам віком понад 60 років.

За відповідний законопроєкт №13229 про внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, у цілому проголосували 306 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

Згідно із законом в період дії воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, що визнані військово лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року). Закон передбачає, що строк контракту — один рік із можливістю укладення нових контрактів за передбаченою процедурою - письмова згода командира військової частини, яка надається виключно після погодження кандидатури з Генеральним штабом Збройних Сил України.

Закон також встановлює випробування для військовослужбовців строком два місяці. Контракт може бути припинений у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування, а також через службову невідповідність.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУконтракт60 років
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