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Сотрудники Службы безопасности Украины приехали с обысками в Запорожье на место внеочередного собрания акционеров АО Мотор Сич.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители фиксируют возможные «противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом Мотор Сич».

«В рамках начатого уголовного производства, Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение», — говорится в сообщении.

Напомним, китайский инвестор «Мотор Сичи» попал под санкции США.
ForUm

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