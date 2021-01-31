Сотрудники Службы безопасности Украины приехали с обысками в Запорожье на место внеочередного собрания акционеров АО Мотор Сич.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители фиксируют возможные «противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом Мотор Сич».
«В рамках начатого уголовного производства, Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение», — говорится в сообщении.
Напомним, китайский инвестор «Мотор Сичи» попал под санкции США.
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