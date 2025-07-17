Президент без довіри: американці дедалі більше розчаровуються у Трампі

Після 177 днів другого президентського терміну Дональда Трампа його рейтинг схвалення в США продовжує знижуватися. Згідно з результатами спільного опитування The Economist та YouGov, наразі 55% американців не схвалюють діяльність президента, тоді як лише 41% підтримують його політику. Ще 4% респондентів не визначилися зі своїм ставленням.

Це один із найгірших показників для Трампа з початку його нового терміну. Як зазначають соціологи, ключовим фактором падіння рейтингу стало підписання Трампом свого першого великого закону — про податкові пільги, що фінансуються за рахунок скорочення соціальних програм. Закон також сприяв збільшенню державного боргу, що викликало обурення серед виборців.

Опитування показує, що більшість американців не підтримують новий закон — з відривом у 18 відсоткових пунктів.

Найбільше зниження рівня підтримки Трамп зазнав у сферах охорони здоров’я, податкової політики та державних витрат. Також помітне погіршення оцінок щодо економіки та боротьби з інфляцією — хоча ще на початку його каденції в цих напрямках спостерігалася позитивна динаміка.

Крім того, політика Трампа щодо імміграції, яка була центральною темою його кампанії, наразі також отримує переважно негативні оцінки — більшість американців не схвалюють його підходи.

Схожі тенденції фіксує й середній показник опитувань RealClearPolitics. Станом на 17 червня рейтинг схвалення Трампа становив 46,5%, тоді як 51% висловлювали несхвалення. Для порівняння: 3 червня підтримка становила 47,5%, а рівень несхвалення — 49,7%. Таким чином, розрив між позитивною та негативною оцінкою лише збільшується.