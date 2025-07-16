Після фабрики Fakro у Львові завод Barlinek Group у Вінниці став другою польською ціллю рашистів в Україні

Росіяни змінили тактику своїх дроново-ракетних ударів і замість того, щоб випадково атакувати цілі міста, вони тепер обирають дуже конкретні цілі, заявив у середу в Любліні міністр закордонних справ Радослав Сікорський, коментуючи російську атаку на польську фабрику Barlinek Group у Вінниці.

Кілька людей отримали поранення під час атаки на польську фабрику з виробництва підлогового покриття «Барлінек» у Вінниці. Росіяни навмисно скерували на польську фабрику декілька дронів. Робітники втекли до укриттів, але отримали опіки під час евакуації.

«Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів», — заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання в Любліні про нічну атаку російських безпілотників. Він наголосив, що росіяни знали, що вони атакують:

«Атака була здійснена з трьох напрямків, а тому це говорить про те, що вона була навмисною. Робітники перебували в укриттях, але кілька людей постраждали від пожеж. Я думаю, що це змушує нас усіх усвідомити масштаби та жорстокість російських атак на Україну».

Радослав Сікорський наголосив, що польські компанії страждають від того ж, що й українські, а саме від російської агресії. Він зазначив, що росіяни змінили тактику своїх ударів безпілотниками та ракетами і – замість того, щоб випадково атакувати цілі міста — тепер вони вибирають дуже конкретні цілі та намагаються їх знищити.

«Той факт, що (росіяни) націлюються на конкретні компанії, не є чимось новим. Той факт, що росіяни намагаються знищити податкову базу та знищити українську промисловість, не є чимось новим, але це все одно воєнний злочин, оскільки це напад на цивільні цілі», — сказав міністр закордонних справ Польщі.

Стан двох постраждалих внаслідок атаки російського безпілотника на польську фабрику Barlinek у Вінниці є важким, але стабільним, повідомив кореспондент Польського радіо. Кілька людей отримали легкі травми. Постраждалі — громадяни України, які працюють у польській компанії.

Влада Вінницької області відвідала поранених у лікарні. Польські дипломати, які працюють в Україні, стежать за ситуацією.

Завод Barlinek Group є найбільшою польською інвестицією у Вінницькій області. Це другий великий напад на польську компанію з початку повномасштабної агресії. У вересні 2024 року ціллю російської повітряної атаки стала польська фабрика Fakro у Львові.