Вашингтон не хоче послом Умерова - нардеп

Міністр оборони України Рустем Умєров, попри попередні очікування, не очолить українське посольство у Вашингтоні. Замість нього новим послом, імовірно, стане віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

«Американська сторона не погодила кандидатуру Умєрова на посаду посла», — зазначив він у своєму Telegram-каналі.

За словами депутата, кандидатура Умєрова не отримала підтримки Сполучених Штатів. Водночас, сам міністр оборони може невдовзі зайняти іншу важливу державну посаду. «Умєров може перейти до РНБО. Поки що не відомо, чи йдеться про посаду секретаря чи заступника», — додав Железняк.

Посада посла України у США є однією з ключових у дипломатичному корпусі держави, особливо в умовах повномасштабної війни, коли від підтримки Вашингтона залежить багато аспектів оборони, економіки та політики України.